Guanyem Girona portarà al ple de dilluns una moció que té com a objectiu potenciar les polítiques relacionades amb la petita infància a la ciutat. La formació considera que l’etapa 0-3 «pateix un dèficit de finançament públic que deixa moltes famílies sense opcions viables econòmicament». «La petita infància és la gran oblidada en les polítiques educatives», ha assegurat el regidor Pere Albertí. Guanyem considera que les dades avalen la necessitat d’augmentar «de forma ingent» els recursos dedicats a aquesta etapa educativa ja que el curs 2021-2022 a la ciutat de Girona un 23% de les famílies que van sol·licitar plaça es van quedar en llista d’espera. El consistori va rebre 489 sol·licituds però només va poder garantir 373 places. Per a Guanyem això és «una anomalia que no es permetria a Primària i Secundària» i per això ha remarcat la importància «de defensar l’equitat social començant des de la petita infància».