Les Fires de Sant Narcís de Girona tanquen l'edició d'aquest 2021 amb tretze detinguts, la majoria per furts de mòbils a la zona de barraques. Des de l'Ajuntament destaquen "el bon comportament" per part dels assistents, i consideren que no hi ha hagut "greus problemes" en relació a l'aparcament i que en general "ha funcionat bé". El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, fa una "bona valoració", especialment per la col·laboració entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, durant els deu dies que han durat les Fires. "Deixant de banda l'ús de les mascaretes, cal destacar el civisme de la gent i no s'han produït grans aldarulls", ha remarcat Berloso.

La zona de la Copa, on es feien els grans concerts i el parc de la Devesa, on hi havia les atraccions han tornat a ser els espais preferits pels lladres de mòbils durant les Fires de Sant Narcís. En total, el dispositiu conjunt entre Policia Municipal i Mossos d'Esquadra ha permès detenir tretze persones per robatori amb violència. A més, també s'han aixecat 91 actes, la gran majoria per consum i tinença de drogues.

Dels 378 controls d'alcoholèmia que s'han fet del 28 d'octubre al set de novembre, dotze han donat positiu amb un resultat de més de 0,60 mg per litre d'aire expirat, o sigui, una taxa penal. També s'han denunciat onze conductors més per altres causes.

El regidor de Seguretat de l'Ajunatment de Girona, Eduard Berloso, ha destacat el "bon comportament" de la majoria d'assistents a les Fires de Sant Narcís - ús de mascaretes a banda-. A més, Berloso destaca l'actitud dels firaires i dels membres de les entitats que estaven a la zona de barraques, perquè "han respectat l'horari de tancament que es va acordar". "La valoració només pot ser positiva i ha estat un any amb menys incidències que altres edicions".

Berloso també ha destacat que no han tingut incidències per venda ambulant "un problema que sí tenien altres anys". Tampoc han registrat cap botellot important, si bé pocs dies abans de l'inici de Fires era habitual els caps de setmana concentracions de joves bevent a la zona de la Copa.

L'aparcament "ha funcionat bé"

En relació a l'aparcament, el regidor considera que "ha funcionat bé" tot i les queixes per part d'alguns veïns i visitants a la ciutat, que s'han trobat amb dificultats per aparcar. Aquest any un dels aparcaments de la Copa va quedar bloquejat per instal·lar-hi les caravanes dels firaires i un altre lloc habitual d'estacionament a tocar d'un restaurant estava ocupat pel circ Raluy.

Berloso ha reconegut que a la zona de l'Avinguda Ramon Folch de la ciutat s'han registrat cues, però en general considera que no s'han trobat amb "greus problemes de trànsit". "No hi ha hagut retencions a l'entrada de la ciutat, llevat d'aquesta zona", ha conclòs.

Les Fires de Sant Narcís abaixen el teló després d'onze dies de festa i desenes d'actes en diversos llocs de la ciutat, en les que ha estat la primera gran festa major de Catalunya sense pràcticament cap restricció per la pandèmia.