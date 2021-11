Girona ha celebrat aquest diumenge l'acte "més inclusiu" de les Fires de Sant Narcís que acaben avui mateix. Ho ha fet amb una cursa adaptada per a infants i joves amb discapacitat. El Parc Central s'ha omplert de gent per animar els 93 participants, una xifra que l'organització reconeix que els ha sorprès, ja que inicialment l'esdeveniment estava pensat per una seixantena de persones.

El president de Multicapacitats, Isaac Padró, ha demanat que es "normalitzi" aquest tipus d'actes arreu i deixin de ser una excepció. En el mateix sentit s'ha expressat el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Adam Bertran, que ha assenyalat que es tracta d'una iniciativa que "fa ciutat".

20 metres, 50 metres o 100 metres. Aquesta són les distàncies que podien escollir els participants de la primera cursa adaptada que s'ha fet per Fires de Girona. L'entitat Multicapacitat, coorganitzadors de l'acte, reconeix que les expectatives els van superar, al veure que les 60 inscripcions que havien posat a disposició es van acabar amb només 24 hores. "Ens ho vam haver de replantejar i vam estirar fins a 100", remarca el seu president Isaac Padró.

De fet, Multicapacitats reivindica aquest èxit de convocatòria per reclamar que aquest tipus d'esdeveniments no siguin "excepcions" i es normalitzin en la celebració d'altres curses. En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona reconeix que es tracta d'un acte "inclusiu" que ha arribat per quedar-se.

"L'esport també vol dir ciutadania. Avui obrim unes portes que esperem que es quedin obertes. Volem que sigui una situació normal i que et puguis trobar amb actes com aquest a Girona, a Catalunya i al món", ha reivindicat el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Àdam Bertran.

Tots els participants han hagut de recollir un dorsal a l'arribada i, un cop completada la seva cursa, rebien una medalla i un obsequi. A més hi havia esmorzar i una samarreta commemorativa de l'acte.

Un dels que hi ha participat ha estat l'Álvaro Requena. Ell ha optat per la cursa de 100 metres i explica que està "molt content" que es facin aquest tipus de curses adaptades. "Ja era hora i espero que se'n facin més", explica. També celebra que hagi estat "molt participativa".

Les famílies també ho celebren

La Montse és la mare d'un dels joves que s'ha apuntat a una de les curses. Explica que la iniciativa "és molt bona" i confia que n'hi haurà més al llarg de l'any. "Fem esport cada setmana i cada oportunitat que tenim l'aprofitem. Ells ho gaudeixen molt", remarca.

En aquest sentit, demana que se segueixi fent visible perquè "tothom en sigui conscient". "És important que tothom pugui participar, tingui les possibilitats o les funcionalitats que tingui pugui participar", remarca.