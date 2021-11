La pirotècnia tarragonina Estalella serà l’encarregada de tancar, a partir de les vuit del vespre, les Fires de Sant Narcís d’aquest any. Amb més de cent anys d’història i fàbrica a Rodonyà, l’empresa ha plantejat un castell de focs d’un quart d’hora de duració que es dividirà amb 37 seqüències -fases- que s’aniran encadenant una darrera l’altra. El tècnic dissenyador de castells i encarregat de la pirotècnia, Rafa Durán, ha explicat que s’ha previst cremar unes 3.100 unitats de pirotècnia, que es llançaran des d’unes 800 línies de llançament. Els petards portaran un total de 188 quilos de pólvora nets. La carcassa de major tamany tindrà uns 150 mil·límetres de calibre.

Les línies de llançament estaran agrupades en 14 punts. Les grans carcasses -a partir de 75 mil·límetres de diàmetre- es dispararan des de cinc punts, i les altres nou estaran més endavant i seran per a petards de menor dimensió. Tots estaran distribuïts en uns 140 metres d’amplada a l’esplanada de les Ribes del Ter, on des d’ahir tres operaris de l’empresa ja començaven a muntar els ferros, canons i sacs de sorra. Avui, tres treballadors més s’afegiran a les tasques per col·locar tota la pirotècnia. «És un castell important i comporta dos dies de feina», ressalta Rafa Durán.

Craquers, boles i palmeres

Tot plegat es controlarà per ordinadors, però amb un sistema semi-automàtic que permet, per exemple, esperar uns segons si per causes climatològiques queda massa fum als punts d’esclat.

L’inici comptarà amb petards amb moltes formes geomètriques i a cada seqüència anirà variant d’efectes i de modalitat de la unitat pirotècnica. Hi haurà fases amb petards intermitents, amb craquers, boles que correran pel cel i, com no, les mítiques palmeres.

El dissenyador de l’espectacle ha explicat que estan molt contents de poder fer el castell de focs de les Fires de Girona, una ciutat on no havien pogut mostrar tota la seva força. I és que, durant els darrers anys, l’empresa que disparava era, per conveni, la guanyadora del concurs de focs artificials de la Costa Brava que se celebra a Blanes i que aquest any es va suspendre pel coronavirus. Durán ha recordat que moltes colles de diables de les comarques gironines són clients seus i ara podran veure el seu espectacle.

Mesures anti-Covid

L‘Ajuntament de Girona ha previst diverses mesures de prevenció contra la Covid. Es demana al públic que mantingui «una distància interpersonal d’1,5 metres, excepte per als grups bombolla». A més a més, es demana portar «la mascareta ben posada en tot moment, de manera que cobreixi la paret nasal i la boca, fins a la barbeta» i per això es preveu que no es pugui «beure ni menjar» durant «la visió de l’espectacle a la via pública».

Altres accions, en l’àmbit de la mobilitat, consistiran en la restricció de vehicles en diversos llocs, per permetre que els espectadors que ho desitgin puguin veure el castell des de punts propers com el Pont de Fontajau o l’altre costat del riu Ter, a la Devesa. A més a més, des d’una hora abans dels focs no hi podrà haver, òbviament, vianants ni per les Ribes del Ter ni per la passera de Fontajau.

Entre les recomanacions, hi ha la de no utilitzar el transport privat per accedir a la zona. També es demana anar-hi amb antelació per evitar aglomeracions i fer cas al «servei d’ordre». També es parla dels animals domèstics: «Deixeu les mascotes a casa, perquè tenen l’oïda summament sensible a les explosions».