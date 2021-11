El PSC de Girona ha presentat una moció perquè l’Ajuntament de Girona actuï «activament» contra el conreu i el tràfic de la marihuana a la ciutat. Entre les principals demandes en destaquen l’aposta per incrementar el cos de la Policia Local amb 40 agents més i la voluntat d’establir una major coordinació entre les diferents policies i administracions per abordar aquest problema.

La formació recorda que diverses associacions de veïns adverteixen que hi ha hagut una pèrdua de qualitat de vida els últims anys a causa de l’augment de la inseguretat. El PSC subratlla que l’Ajuntament de Girona sap que a la ciutat hi ha pisos conreadors de marihuana i critica que els perills que se’n deriven s’adverteixen des de fa temps, però no s’estan abordant des del consistori.

La moció dels socialistes consta de sis punts que busquen elaborar un Pla per a la Seguretat fins a l’any 2023 que contempli un increment de 40 agents de la Policia Municipal de Girona. Per altra banda, la formació proposa establir un protocol de col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i els cossos policials d’Espanya per contribuir a desmantellar la criminalitat de la marihuana a Girona. Finalment, els socialistes volen que es demani al Govern de la Generalitat que es constitueixi la Comissió de Govern per la Seguretat i que es creï un àmbit formal de trobada entre l’Ajuntament i el Govern català per tractar el problema.