Les Fires no serien fires sense una bona passejada dels gegants de la ciutat: Carlemany, Anna Gironella, Fèlix i Àngels. El cinquè gegant, en Gerió, no hi va ser present -probablement encara tenia ressaca després de la seva participació en la Drakofarra que es va celebrar divendres-. Els quatre gegants gironins van sortir ben acompanyats ahir durant la 40 edició de la Trobada de gegants i bestiari, la tradicional activitat popular que es va iniciar al parc del Migdia i va recórrer els carrers de la ciutat fins a la plaça Calvet i Rubalcaba.

Els quatre gegants, però, no van fer xerinola sols. Anaven acompanyats per nombres colles geganteres, bestiari i capgrossos d’arreu de Catalunya, entre d’altres; la colla gegantera de Santa Perpètua, de Cassà, de Celrà, de Santa Eugènia de Ter, d’Arenys de Mar o de Campllong. Tot plegat ben marinat amb el ritme, entre d’altres, del grup de percussió Caixa de Trons.

La cercavila

La trobada, organitzada per la colla gegantera Fal·lera Gironina, va començar a les 10 del matí al parc del Migdia, on es va congregar un gran nombre de persones per veure la plantada de gegants. Posteriorment va començar la desfilada, que va creuar la passarel·la de fusta del parc fins a una de les sortides. Menció especial mereixen els portadors, que tot i l’estretor de l’esmentada passarel·la, van anar girant els gegants sense acabar dins de l’estany. Un cop creuada la passarel·la, el seguici va baixar seguidament pel carrer Migdia fins a la plaça Calvet i Rubalcaba, que va ser l’escenari del final de la festa popular.