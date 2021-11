El Fòrum Gastronòmic Girona reunirà alguns dels millors xefs del món, com els germans Roca del Celler de can Roca, l’argentí Mauro Colagreco del restaurant Mirazur (Menton-França) i l’italià Massimo Bottura, de l’Osteria Francescana (Mòdena-Itàlia) entre d’altres. Es farà del 13 al 15 de març al Palau de Fires i a l’Auditori-Palau de Congressos.

Els tres Best of the Best participaran en una taula rodona i en una de les accions solidàries que s’estan organitzant en el marc d’un esdeveniment que oferirà nous continguts i activitats amb la voluntat d’apropar-se a la realitat actual del sector. Un Fòrum que vol posar el focus en la formació, el talent i la innovació tecnològica aplicada a la gastronomia.

El saló, que comptarà amb la presència d’importants empreses del sector, segueix revelant algunes de les singularitats del que serà un programa d’alta qualitat i descentralitzat del Palau de Fires, espai on s’hi concentraran diferents Àgores temàtiques, taules rodones, demostracions i sessions monogràfiques.

Art i gastronomia en un esdeveniment transversal

Com a novetat es presenta el Fòrum Territori, un format que permetrà estendre l’esdeveniment expandint-lo més enllà de la ciutat de Girona i durant tot l’any a través d’actes descentralitzats com sopars a quatre mans a càrrec de destacats professionals del sector, mostres artístiques relacionades amb la gastronomia que s’exposaran en diversos espais i un cicle de cinema i documentals temàtics. Un dels plats forts del que serà la 15a edició del Fòrum Gastronòmic Girona serà la participació d’una ciutat convidada que presentarà una mostra de la seva gastronomia.

A banda dels germans Roca, Colagreco i Bottura al Fòrum també hi seran presents moltes altres personalitats i referents de la gastronomia actual i la restauració, que mostraran les seves innovadores creacions i exposaran les tendències de la cuina professional. Ho faran en el marc de les noves Àgores temàtiques que ompliran els tres dies de certamen de sessions formatives, centrades en món del vi (Àgora Bacus), les tècniques de cuina (Àgora Culinària), els dolços (Àgora Dolços), el servei (Àgora Sala) i la gestió empresarial (Àgora Empresa).