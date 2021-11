El ple de l’Ajuntament de Girona va desencallar ahir un tràmit jurídic necessari per poder traslladar l’Espai LGTBI a un local municipal, situat al carrer de Torín número 8. El local es troba en un solar que va ser cedit a l’empresa Vivendes de Girona S.A. (que també és municipal) a canvi d’aixecar-hi pisos de protecció oficial. Les parts de l’edifici que no complissin aquest fi, passarien a ser, de nou, titularitat de l’Ajuntament. És el cas del local, i ahir aquest tràmit va entrar al ple per urgència. «És molt important licitar les obres el més aviat possible, aquest 2021», va defensar la tinenta d’alcaldia d’Hisenda, M. Àngels Planas, que va explicar que «el projecte està finalitzat, ens faltava aquesta reversió». El grup socialista, però, es va mostrar «preocupat i decebut», en paraules del regidor Joan Antoni Balbín, amb la lentitud amb què s’està avançant en l’adequació del local. Balbín va recordar que el futur Espai LGTBI havia estat acordat amb el PSC i que «aquest mes d’octubre ja havia d’estar en funcionament».

Modificacions del pressupost

A la sessió plenària també es van aprovar tres modificacions del pressupost prorrogat de 2021. En concret, es va aprovar moure 83.000 euros cap a partides d’Urbanisme, i 402.000 euros a cobrir necessitats de tresoreria de Transports Municipals del Gironès, fruit dels resultats negatius de 2020 sumat a la baixada de passatgers en un 50%, quan s’havia previst el 70%. D’altra banda, es destinaran 120.000 euros a crear uns ajuts nous de promoció econòmica, (Re)Activem Girona, per microempreses i autònoms afectats per la pandèmia, dels quals no en va transcendir més informació.

Aquests diners surten dels sobrants d’algunes inversions, però el gruix prové de la partida de serveis i manteniment d’equipaments municipals, del qual se’n van treure més de 490.000 euros. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Lluís Martí, va aclarir que «no es tracta de minvar el contracte dels edificis, que continua com fins ara», sinó que això es podia fer perquè «no es preveu que s’hagi de licitar el contracte» abans que acabi l’any, que està pendent.

Però no es va estalviar crítiques de l’oposició. Cristina Andreu, de Guanyem, va reblar que es tornava a evidenciar «l’error d’un pressupost prorrogat» i la «incapacitat de fer una bona diagnosi de necessitats», cosa que conduïa a «vestir un sant per desvestir-ne un altre». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va demanar «com es pensa compensar» la buidada de la partida pel manteniment dels equipaments.

El ple també va aprovar mocions de Guanyem per millorar els serveis per infants de 0-3 anys, i del PSC per combatre els cultius de marihuana creant un nou pla de seguretat.