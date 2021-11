El Programa Referent d’Ocupació Juvenil de l’Ajuntament de Salt ha seleccionat 10 joves per a oferir-los una beca de formació en arbitratge de futbol o Tutor de Joc, que imparteix el Consell Esportiu del Gironès aquest curs.

Per atorgar les beques s’han realitzat un total de 17 entrevistes a joves de Salt d’entre 16 i 29 anys, amb interès en l’àmbit del futbol i l’arbitratge i disponibilitat per a la formació. També s’han valorat aspectes com els valors dels candidats envers l’esport i l’educació en el lleure esportiu dels més petits.

Els joves que cursin amb èxit la formació en Tutor de Joc, podran arbitrar partits de manera remunerada a les lligues de futbol d’infants d’entre 4 i 9 anys a la província de Girona. De fet, aquest primer cap de setmana de novembre, dues de les persones becades han pogut arbitrar el seu primer partit, concretament a Bescanó. Es tracta de'n Hamza i en Javier, que han valorat l’experiència com a molt positiva.

El Programa Referent d’Ocupació Juvenil, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació i cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació juvenil i el Fons Social Europeu, preveu mitjançant aquestes beques l’acompanyament dels joves al llarg de la formació en Tutors de Joc, així com en el seguiment dels seus estudis i de la recerca de feina, si així ho necessiten.