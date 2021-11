Els Debats en Treball Social i Política Social 2021 posaran el focus en les ciutats i les cures, un dels grans reptes que la humanitat haurà d’afrontar en el futur més immediat. La jornada tindrà lloc el divendres 12 de novembre al Centre Cultural La Mercè i estan organitzats per l’Ajuntament de Girona, la Fundació Campus Arnau d'Escala, la Universitat de Girona (UdG), el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i la UNED Girona.

La temàtica dels Debats d’enguany parteix de la realitat del nostre entorn, amb aspectes com la feminització de l’activitat de les cures, i de les transformacions socials de les últimes dècades, com el repte de l’envelliment. A més, des de les ciutats més grans, hi ha una tendència a recuperar la proximitat i el treball comunitari en l’àmbit social i de la salut. La jornada també abordarà els reptes, oportunitats i riscos de la implantació de la intel·ligència artificial en l’atenció a les persones.

La jornada destinarà la sessió del matí al col·lectiu professional de l’àmbit de la intervenció social amb una ponència de la integrant de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Christel Keller. Raquel Congosto presentarà el projecte col·laboratiu de salut comunitària Los cuidados del barri de Vallecas de Madrid. El director d’Innovació Social de l’Ajuntament de Barcelona, Lluís Torrens, exposarà el model d’atenció a domicili “Superilles socials”. A continuació, tindrà lloc una sessió de treball en grup per aprofundir en la temàtica dels debats.

La projecció del documental Los cuidados encetarà la sessió de la tarda. Es tracta d’un projecte col·laboratiu, en el terreny del cinema documental, sobre la salut comunitària a partir del treball de més de 30 anys al barri de San Diego del Puente de Vallecas.

Posteriorment, una sessió analitzarà les oportunitats i els riscos de la implantació de la intel·ligència artificial en l’atenció a les persones amb el director de la Càtedra-Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya de la UdG, Albert Sabater. En el marc d’aquesta sessió, també es donarà a conèixer l’experiència m4Social, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’antropòloga, enginyera, educadora social, professora, investigadora i activista ecofeminista Yayo Herrero clourà aquesta edició dels Debats amb la conferència “Cuidar en ciudades en tiempos de crisis ecológica”. El periodista Oriol Puig serà el responsable de presentar la ponent.

Els Debats

Els Debats en Treball Social i Política Social són un espai de coneixement i reflexió sobre el treball social i la intervenció social, i la seva relació amb la política social. Pretenen promoure la reflexió, possibilitar la transversalitat entre els àmbits acadèmic, professional i el món associatiu, aportar nous marcs teòrics i conceptuals, i vincular la pràctica de l'acció social a les transformacions i esdeveniments socials contemporanis per repensar la societat actual. Així mateix, els Debats han cercat una certa repercussió social i han exposat realitats sovint incòmodes o poc presents en les esferes polítiques i mediàtiques.

Els Debats es concreten en un cicle anual de conferències obertes destinades a professionals de l'àmbit social, a investigadors i docents, a estudiants universitaris i de cicles formatius del sector, al món associatiu i a la ciutadania en general.

10 anys de trajectòria

L’inici dels estudis de Treball Social a la Universitat de Girona, el curs 2010/2011, va brindar l’oportunitat d’iniciar una col·laboració entre la UdG i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i el Departament de Drets Socials a través de DIXIT Girona Centre de Documentació de serveis socials Marià Casadevall de la Fundació Campus Arnau d'Escala. Així naixien els Debats en Treball Social i Política Social. A partir del 2012, el centre associat de Girona de la UNED s’incorpora a la comissió organitzadora i, cinc anys després, ho fa l’Ajuntament de Girona.

Al llarg d'aquests deu anys, els Debats han abordat temàtiques que han posat sobre la taula realitats i fenòmens vinculats amb les polítiques socials i el benestar, en un context local i global. Alguns dels temes tractats han estat els drets socials, els racismes, les perifèries, el coneixement propi de les disciplines socials i els condicionants socials de la salut, entre d’altres.