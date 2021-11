Les torres de la muralla de Girona, farcides de pintades

LA TORRE DE SANT DOMÈNEC. Pintades i brutícia en una zona atractiva per als visitants 1 Dues noies observant la ciutat des del mirador, amb algunes de les pintades.

2 Un refugi d’una persona sense sostre al peu de l’escala de la torre. 3 Brutícia, pintades i un cable sortint d’un forat sense tapa. F

Fent una passejada per la muralla de Girona els visitants topen amb pràcticament totes les torres farcides de pintades. Els que són miradors pràcticament de 360 graus amb unes vistes esplèndides a la ciutat queden entelats per la mala imatge de les parets amb pintures de tots colors i formes. Amb lletres grosses i amb lletres petites. Amb colors cridaners o només amb el negre. Algunes amb un missatge polític (les típiques «A» d’anarquia, una estelada i escrits encriptats amb números que resulten anar contra la policia), altres d’amor i altres inintel·ligibles. Però totes, poc agradables a la vista. Cap té un mínim sentit artístic, que, tanmateix, també seria innecessari a la muralla. I en molts d’altres indrets de la ciutat.

La que presenta la pitjor estat és la torre de Sant Domènec, situada just a darrere de la Universitat de Girona. A la part alta de la torre s’hi accedeix per una escala de ferro en forma de cargol. A dalt, el que hauria de ser un mapa on identificar les muntanyes que hi ha a l’horitzó i que des del mirador, només s’hi veuen guixades. Cap rastre del mapa. A tota la paret de la torre hi ha pintades amb diferents missatges. A la part baixa de la torre hi dorm una persona sense sostre, que res té a veure amb els dibuixos, i que ha muntat un petit refugi per estar a resguard. A la torre dels Socors i a la torre del General Peralta l’estat de les parets és similar. Hi ha pintades a tort i a dret.

En aquest recorregut per la muralla també hi ha pintades a pràcticament totes les superfícies llises que hi ha a qualsevol punt de la paret com ara papereres o les tapes que protegeixen el pas de serveis com els cables de llum i algunes baranes de fusta de les torres.

Algunes deixalles

També hi ha algunes deixalles a terra. Ahir al migdia, caminant des de la torre del Telègraf o del Llamp fins al Jardí de la Infància, barrejat entre una família anglesa i dues noies italianes, es podien veure tres mascaretes a terra. I com no, grapats de les omnipresents fulles caigudes dels arbres empeses fins allà dalt pel fort vent que bufa aquests dies. Restes d’excrements (amb el paper incorporat a prop d’un forat que antigament s’havia utilitzat com a lavabos) i llaunes i ampolles en diversos racons. Estan per terra tot i que l’Ajuntament va canviar les velles papereres per unes amb major capacitat.

Des de l’Ajuntament de Girona ahir es va informar que està al cas de la presència d’aquestes pintades i que les brigades tenen previst actuar-hi «aviat» per esborrar els textos i colors i netejar les parets afectades mirant primer si en algun punt s’ha de fer algun tractament especial per no malmetre cap element patrimonial. L’Ajuntament s’encarrega de netejar part dels grafits que apareixen per la ciutat. També però, hi ha contractada una empresa que s’encarrega de la resta del municipi.