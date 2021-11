Girona estrena una nova exposició de fotografia al parc Central en un format singular: les banderoles publicitàries dels fanals. Des d'aquest novembre i fins a finals d'any les banderoles estaran reservades per a exposar les fotografies de Marta Ribas i Mar Yue. En el cas de Ribas, mostrarà un projecte fotogràfic en què es mostra una idealització del futur que acaba amb les parts més negatives. Per altra banda, Mar Yue posarà en dubte la permanència de la memòria en un assaig fotogràfic que arrenca amb un discurs enfocat al temps. El projecte forma part de les beques KREAS 2020.

El parc Central Rafael Masó de Girona es convertiran en una sala d'exposició fotogràfica a l'aire lliure. Les fotografies que formaran la mostra estaran penjades en les banderoles publicitàries dels fanals del carrer. Des d'aquest dimecres, els vianants ja podran veure la mostra a l'aire lliure que es mantindrà fins a finals de desembre. L'exposició està protagonitzada per Marta Ribas i Mar Yue. Les dues gironines han estat escollides per l'escola universitària ERAM que ha col·laborat en aquesta primera edició del festival INPUT. La palamosina Marta Ribas té 22 anys i presentarà 'Contra-utopia' en aquesta exposició fotogràfica. La seva proposta té en compte la progressió d'una societat utòpica cap a una imminent distopia. El protagonista conduirà als visitants a través d'un futur idealitzat i veurà com l'exposició acaba amb les parts més negatives i indesitjables d'aquest futur projectat per la jove fotògrafa. Per altra banda, la gironina Mar Yue, de 21 anys, mostrarà 'SUBSÒL'. Es tracta d'un assaig fotogràfic que arrenca amb un discurs enfocat al temps i que posa en dubte la permanència de la memòria.

A través d'aquesta proposta física ubicada en un espai públic, la mostra vol evidenciar l'existència d'un món cada dia més digital i canviant, on les xarxes socials revelen milions de fotografies al dia i on la força d'aquestes s'esvaeix en un mar semiòtic impossible d'aturar. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha destacat que INPUT vol convertir l'espai públic de la ciutat en un «punt expositiu» per a joves fotògrafs de Girona. De fet, Ayats ha remarcat que un dels grans valors d'aquesta mostra és «el talent i el potencial de l'art local» creat per joves de «quilòmetre zero».