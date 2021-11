Les denúncies de seguretat ciutadana durant les Fires de Sant Narcís de Girona han caigut un 20% respecte del 2019 i gairebé un 60% si ens remuntem a l'any 2018. En total, se n'han registrat 91 respecte de les 115 de fa dos anys (l'any passat no hi va haver fires). Aquestes són algunes de les dades que recull el balanç policial de la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra. També han baixat les infraccions de les ordenances municipals (aquest any no s'ha posat cap denúncia per consum d'alcohol a la via pública) i han disminuït els delictes contra el patrimoni en un 32%, passant dels 320 de fa dos anys als 218 d'aquest 2021.

Segons el balanç facilitat, aquest 2021 és l'any en què s'han registrat menys fets delictius i menys denúncies. La policia ho atribueix, en part, a la "bona coordinació" entre els dos cossos i als dispositius que s'han fe durant els dies que ha durat la celebració.

En relació a les denúncies de seguretat ciutadana, aquest any se n'han registrat 91. Una dada per sota dels 115 de l'any 2019 però també de la del 208 (224) i de la de 2017 (153). La majoria per tinença o consum de drogues.

Pel que fa a l'incompliment de les ordenances municipals, destaca que no s'ha interposat cap denuncia per consum d'alcohol a la via pública. Una situació que contrasta amb les 21 que es van posar l'any 2019 i les 15 del 2018. Segons l'Ajuntament, això s'ha aconseguit gràcies als dispositius especials amb més presència dels dos cossos policials per evitar botellots en diferents punts de la ciutat.

Durant els dies que han durat les fires, s'han registrat 19 faltes, 28 menys que fa dos anys (47); 38 menys que l'any 2018 i 39 menys que al 2017. Les denúncies en aquest àmbit han estat sobretot per infraccions de l'ordenança de sorolls, per embrutir l'espai públic i la venda ambulant.

Sobre els delictes contra el patrimoni, aquest any han baixat un 32% respecte del 2019 passant dels 320 als 218. El furt i el furt lleu han sigut els principals motius de denúncia en aquest sentit. Segons va avançar l'Ajuntament, es van detenir 13 persones, la majoria per furtar mòbils.

Al llarg dels onze dies de festa, s'han incrementat els controls de trànsit. Això, a la vegada, ha fet augmentar tant les denuncies contra la seguretat viària com els positius per alcoholèmia. Pel que fa a les denúncies contra la seguretat viària, se n'han interposat 26 (15 de les quals per conduir sota els efectes de l’alcohol), xifra superior a les 19 del 2019 i a les 10 del 2018.

Respecte les proves d'alcoholèmia, se n'han fet 399 i s'han detectat 17 positius administratius i 12 positius penals. La xifra és lleugerament superior als anys anteriors (12 positius administratius i 9 penals el 2019; 18 administratius i 8 penals el 2018, i 11 administratius i 6 penals el 2017). D'altra banda, s'han fet 9 tests de drogues i 8 han donat positiu. Es tracta d'un percentatge similar als anys anteriors (6 testos i 5 positius el 2019; 4 testos i 2 positius el 2017 –el 2018 no se’n va fer cap-).

Finalment, el nombre d’accidents de trànsit dins la ciutat per fires ha baixat aquest any respecte els anys anteriors i no se n'ha produït cap de mortal. N'hi ha hagut un total de 47 (34 sense ferits i 13 amb ferits), una xifra inferior als 53 del 2019 (36 sense ferits i 17 amb ferits) i similar a la dels anys 2018 (49 accidents: 38 sense ferits i 10 amb ferits) i 2017 (48 accidents: 35 sense ferits i 13 amb ferits).