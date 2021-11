L’Ajuntament de Fornells de la Selva bonificarà el 50% de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) durant 5 anys per la instal·lació de captadors tèrmics solars i captadors fotovoltaics destinats a l’autoconsum.

En el cas de les instal·lacions que es realitzin durant el 2022, es podrà demanar la bonificació durant tot l’any vinent, i es començarà a aplicar a partir del següent any. És així com es farà també en els anys successius.

D’altra banda, l’Ajuntament també obre la subvenció a aquells que hagin fet la instal·lació abans, que podran sol·licitar la bonificació. En concret, a partir de l’any 2017. Així, per les plaques solars que s’hagin executat durant els exercicis de 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, es podrà demanar la subvenció entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2022. En aquests casos, podran gaudir de la subvenció durant 1 any per les instal·lacions fetes el 2017, 2 anys per les de 2018, 3 anys en cas de les de 2019, 4 anys per les del 2020 i 5 anys per les executades el 2021.

D’aquesta manera, Fornells de la Selva s’uneix a altres municipis del Gironès que també han obert bonificacions de diferents tipus per fomentar sistemes de producció d’energia elèctrica provinents del sol, com és el cas de Salt i de Quart.