El descens demogràfic fa anys que està provocant una caiguda de les matriculacions a les escoles de Vila-roja i Font de la Pólvora. Davant d’això, aquest estiu, el Departament d’Ensenyament va anunciar, a través del director territorial Adam Manyé, que «per garantir que, malgrat les circumstàncies demogràfiques, el sector conservi els dos equipaments educatius» l’escola pública de Font de la Pólvora acolliria tota l’etapa d’Infantil (3-6 anys) mentre que l’escola de Vila-Roja concentraria tot els cursos de Primària (6-12 anys). Una decisió que, pocs dies després ja va ser criticada per un grup de famílies dels dos barris, i que deixa el marge el col·legi Sagrada Família que, tot i tenir més alumnes que les dues escoles públiques del barri, aquest any s’ha quedat sense el concert de P3 perquè no arribava al mínim de 15 matriculats.

«Ens alegrem que les autoritats hagin flexibilitzat la norma per a les escoles públiques, però, al mateix temps, entenem que seria raonable fer el mateix amb la concertada que tenen al costat, perquè estem al mateix barri i atenem a famílies en la mateixa situació», expliquen des de la direcció del Sagrada Família, un concertat amb més de cinquanta anys d’implantació al barri, on cap alumne paga quota i a on, per exemple, el 87% tenen beca menjador: «Vam néixer amb el barri i per al barri, amb l’objectiu principal d’oferir un servei social als pobres de tota mena de pobreses».

La directora del Sagrada Família, Melchora Terrados, coneix molt el barri i, més enllà d’una «solució que no resol el problema» avisa de la necessitat de pensar un projecte «coherent de futur» per encarar problemes com l’alt índex d’abandonament escolar dels nens del barri quan van a fer ESO als instituts del centre de Girona. A diferència del que passa amb la resta d’escoles de la ciutat, els alumnes que acaben ESO al Sagrada Família o a les escoles de Vila-roja o Font de la Pólvora no tenen un únic institut assignat, sinó set opcions diferents. «En aquestes edats tenen un gran valor la proximitat, l’adaptació o la bona acollida; i als alumnes d’aquí els hi manca bastant d’això: van a l’institut marcats», explica Terrados que, com tot l’equip del docent del Sagrada Família, es troben amb casos de nens i nens que acaben la primària al barri amb bones notes però que, després d’un o dos cursos fent ESO al centre de Girona, o han deixat els estudis o estan fent pla individualitzat. Alumnes que, en molts casos, tindrien potencial per arribar a la universitat i que s’acaben quedant en el camí en una situació que, segons creuen docents amb molta experiència al barri es podria solucionar si hi hagués un institut en aquest sector de la ciutat o, com a mínim, hi poguessin fer el s dos primers cursos d’ESO. La possibilitat, apuntada per Ensenyament a l’estiu, d’ubicar a Vila-roja o Font de la Pólvora un Centre de Noves Oportunitats és ben vist per Melchora Terrados perquè serviria per «minimitzar el problema aprofitant que tenim bon camp de futbol, un gran pavelló, vies verdes...».

Un institut, una extensió per fer-hi els dos primers cursos d’ESO, un Centre de Noves Oportunitats, un cicle formatiu d’esports (que no n’hi cap de públic a Girona ciutat)... Un munt d’idees que, des del barri, es posen sobre la taula per, com apunta Terrados parlant de les escoles, «fer un impuls important al barri reivindicant els serveis imprescindibles, afavorir el seu ús i així reforçar l’estabilitat i la convivència en comptes d’anar dessagnant a poc a poc el que hi ha». Tot plegat, segons la directora del Sagrada Família per reivindicar que «obrim fronteres i no les tanquem més del que ja ho estan; Font de la Pólvora, Vila-roja i Sant Daniel són Girona; i Girona també és Sant Daniel, Vila-roja i Font de la Pólvora».