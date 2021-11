La Comissió Electoral va confirmar ahir al migdia el que semblava clar des de feia dies: Quim Salvi serà l’únic candidat a les eleccions al rectorat de la Universitat de Girona. El catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors de Sant Feliu de Guíxols continuarà cinc anys més al capdavant de la UdG tot i que, encara que no hi hagi cap més candidat, el dia 26 de novembre s’hauran de fer igualment les eleccions per votació electrònica, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda.

«Disposem d’un projecte engrescador, que cerca el consens, i durant la campanya tindrem l’oportunitat d’explicar-lo perquè esdevingui el projecte de tothom», va explicar ahir Salvi, a través de les xarxes socials, un cop la Comissió Electoral va fer pública la seva candidatura assegurant que «em fa especial il·lusió que aquestes eleccions es produeixin l’any del trentè aniversari de la UdG; els 30 anys són un estímul per a tothom: recollim el llegat del passat mirant cap al futur; aquest fet ens esperona i alhora ens imprimeix una responsabilitat addicional».

«Per fer-ho possible m’acompanya un equip magnífic, de persones extraordinàries, un equip de gent bona i bona gent; un equip que se sent acompanyat: totes i tots som imprescindibles per fer possible la UdG que volem», va dir Salvi que el 18 de novembre, coincidint amb l’inici de la campanya electora, desvetllarà els membres del seu equip.