El Síndic de Greuges s'ha desplaçat al barri de la Font de la Pólvora de Girona per recollir les queixes i consultes dels veïns i ha recordat que «l'electricitat és un servei bàsic i essencial». Ho ha dit arran de les queixes per interrupcions «constants» de la llum al barri i ha insistit que les administracions públiques tenen «l'obligació» d'actuar contra les conductes delictives. També que les empreses distribuïdores han de posar en coneixement de l'administració les irregularitats que detectin i que s'ha de «compensar» els usuaris per la «manca de qualitat del subministrament».

El defensor del ciutadà ja va obrir l'any 2014 una actuació d'ofici per estudiar el cas després de rebre nombroses queixes. En el seu informe del març del 2019 també va incloure un capítol sobre la qualitat del servei elèctric en veïnats amb prevalença de situacions irregulars i va establir un seguit de recomanacions, que aquest dijous ha recordat en un comunicat arran de la visita al centre cívic Riu Onyar. En aquest sentit, insisteix que cal fer un seguiment i control de la qualitat del subministrament elèctric; sectoritzar per «aïllar» el màxim possible les xarxes i poder acotar les incidències, compensar els consumidors o millorar la planificació dels dispositius policial per garantir la seguretat ciutadana.