L’Ajuntament de Girona se suma a la commemoració del Dia Mundial contra la Pneumònia, que té lloc cada any el 12 de novembre, i del Dia Mundial contra la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers aquestes dues malalties. Des de demà i fins al diumenge s’il·luminarà de color blau la façana de l’edifici consistorial, a la plaça del Vi.

La pneumònia, coneguda com a pulmonia, és una malaltia infecciosa que afecta els pulmons i que és causada per determinats gèrmens (bacteris, virus o fongs) o per la inhalació accidental d’un líquid o una substància química. El coronavirus SARS-CoV-2 també pot provocar pneumònia.

D’altra banda, el Dia Mundial de la Diabetis se celebra per donar-la a conèixer i sensibilitzar la societat envers aquesta malaltia. La data commemora l’aniversari del naixement de Frederick Grant Banting, un dels descobridors de la insulina l’any 1922.