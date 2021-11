L’Ajuntament de Girona està treballant en un seguit de canvis a la plaça U d’Octubre per fer-la més segura, protegint els elements arquitectònics que poden suposar un perill per a les persones. Especialment per l’alumnat de l’Escola Eiximenis, que hi sol jugar quan surt de classe.

A curt termini, els tècnics ja estan determinant una sèrie de punts localitzats on col·locaran baranes per evitar possibles caigudes, explica el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament, Lluís Martí. El tinent d’alcaldia preveu que aquests primers canvis es puguin dur a terme ràpidament, en qüestió d’un o dos mesos.

D’altra banda, l’Ajuntament també està estudiant una reforma més àmplia, tot i que Martí remarca que no es tracta de refer la plaça, sinó de correccions concretes en els elements que puguin suposar un risc. Martí avança que es planteja fer una reestructuració dels monuments escultòrics (els quals, a la vegada són ventilacions del pàrquing de baix) perquè la mainada no hi pugui pujar, traient les bandes metàl·liques actuals. També es modificarà el mur del costat del carrer Sèquia en algun punt on hi ha mala visibilitat per creuar el pas de vianants.

L’avís, de les famílies del centre

De fet, aquesta revisió de la plaça sorgeix després que l’Associació de Famílies (AFA) de l’Escola Eiximenis traslladés aquesta inquietud al consistori, alertant que hi havia un seguit de punts que generaven situacions de perill, especialment pels nens i nenes que jugaven a la plaça en sortir del centre. En aquesta línia, al ple ordinari de novembre celebrat dilluns passat, el regidor socialista Quim Ruhí va recordar que hi havia hagut el cas d’un incident greu que va patir un alumne.

A la mateixa sessió plenària, Martí va explicar que, des que l’AFA els ho va fer notar, han posat en marxa un seguit de reunions tant internament amb l’àrea d’Urbanisme i de Mobilitat, com amb la direcció del centre educatiu, per detectar exactament «quins elements podien generar aquestes situacions de risc».

A més, van decidir demanar als autors del projecte de la plaça, els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña, si s’avenien a presentar-los les actuacions que ells pensaven que serien més idònies per a solucionar aquests problemes. Martí va posar en valor que els dos arquitectes es van desplaçar expressament a Girona per visitar la plaça. A finals d’octubre, els arquitectes els van enviar una anàlisi amb les propostes. A partir d’aquí, treballen per elaborar el projecte d’obres corresponent. «Tenim el màxim interès en què la plaça quedi de forma òptima i idònia perquè la gent en gaudeixi», remarca Martí.