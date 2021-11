El grup municipal Guanyem Girona va assegurar que el pressupost 2022, aprovat fa poques setmanes pel govern (Junts i ERC) amb el suport del regidor expulsat de Ciutadans, Daniel Pamplona, presenta una retallada de 150.000 euros en partides destinades a millorar la integració per a les persones amb discapacitat a la ciutat. En concret, segons el grup de l’oposició, els comptes aprovats eliminen els 50.000 euros dedicats a la partida per a pla de jocs infantils accessibles, 30.000 euros destinats per a l’adaptació progressiva dels semàfors de la ciutat a les persones invidents i fins a 100.000 euros de la partida dedicada al Pla de Voreres. Si que s’augmenten 30.000 euros per al pla d’accessibilitat.

El regidor de Guanyem Pere Albertí va lamentar que el govern «no prioritzi» les polítiques que «fomentin la inclusivitat» i va subratllar que l’acció de l’Ajuntament es limita a les bones paraules. «Que l’Ajuntament doni suport a una iniciativa de la societat civil com la cursa adaptada està molt bé, però el rol dels governs ha de ser el de desenvolupar polítiques que millorin la vida de la gent amb condicions més adverses», va assegurar. En aquest sentit, Albertí també va demanar que les mesures en matèria d’accessibilitat que impulsi l’Ajuntament es desenvolupin amb el coneixement de Multicapacitats, Mifas i la resta d’entitats que treballen per aquests objectius.