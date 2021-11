La comissió d'entorn de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) Marta Mata de Girona engegarà aviat una recollida de signatures per demanar a l'Ajuntament que apliqui mesures «contundents» per pacificar l'entorn de l'escola. En concret, volen que s'impedeixi el pas de vehicles per una part del carrer d'Avel·lí Artís i Gener Tísner, a la zona del pas de vianants on actualment es posen i treuen tanques grogues a les entrades i sortides dels alumnes. «Creiem que és una mesura necessària per a la seguretat dels nostres fills i filles», asseguren en un comunicat. Remarquen que aquest punt té un revolt amb poca visibilitat i que la situació s'agreuja si hi ha algun vehicle mal estacionat.

«A més a més, en el pas de vianants s'hi acumulen moltes famílies que esperen els alumnes, atès que l'espai de la vorera de la sortida de l'escola resulta insuficient», afegeixen. En aquest sentit, recorden que aquest any l'Ajuntament ha col·locat alguns elements com pilones i jardineres per guanyar espai i millorar el distanciament per la covid-19, però consideren que el que cal és instal·lar-hi elements que impedeixin la circulació de forma «definitiva». Des de l'AMPA es va entrar una instància a l'Ajuntament, però han decidit endegar la campanya després de rebre una «resposta negativa». «Els nostres fills i filles tenen dret a un entorn escolar segur, saludable i lliure de cotxes!», insisteixen.