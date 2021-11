La quarta edició de la Cursa de Duchenne es farà a Salt el pròxim 21 de novembre. L’Associació Duchenne Somriures Valents torna a organitzar la cursa solidària amb l’objectiu de recaptar fons per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, perquè continuï investigant la malaltia. La malaltia de Duchenne és la distròfia muscular més freqüent en la infància, és hereditària, degenerativa i actualment no té cura.

Aquest any, la iniciativa recupera el seu format presencial després que, el 2020, s’hagués de fer en format virtual per la pandèmia. Se sortirà del Pavelló municipal de Salt a les 10 del matí i es farà un recorregut per les Deveses, amb tres possibilitats: 1,2 km (inclusiva), 5 km (caminats) o 9 km (corredors). Els dorsals es poden adquirir per Internet o bé als estancs de Salt (carrer Major, 303), del Veïnat (carrer Major, 15), o al de Sant Narcís (carrer de l’Assumpció, 3, de Girona).

Fa dos anys, la cursa va tenir 1.200 participants, recaptant 9.000 euros.