L’Ajuntament de Salt ha presentat un projecte per la transformació del mercat municipal als fons europeus Next Generation. La proposta compta amb un pressupost d’1.257.364 euros i inclou diverses actuacions per millorar l’eficiència energètica, sostenibilitat i optimització del servei de l’equipament.

En aquesta línia, la proposta saltenca inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la substitució de la il·luminació interior per llums LED, la posada en marxa d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, la substitució del sistema de fred per reduir l’efecte hivernacle o un punt de recollida d’envasos de plàstic a canvi d’aconseguir descomptes als comerços del mercat.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que «l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica o l’aposta per les fonts renovables són les bases de la proposta de transformació del mercat municipal que hem presentat als fons europeus Next Generation, però tampoc ens hem oblidat de millores per optimitzar i modernitzar el servei».

En aquesta línia, a banda de les propostes centrades en l’eficiència energètica, se’n plantegen d’altres per dinamitzar el comerç amb incentius per al client com el que seria la instal·lació d’un punt de recollida de productes per facilitar als clients la recollida de comandes fora de l’horari comercial habitual.

També es recull la instal·lació, a través de l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada, un sistema per millorar el coneixement del client del mercat i adaptar-ne l’oferta.