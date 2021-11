El Consorci del Ter ha arranjat recentment dos refugis de ratpenats de Girona que havia habilitant en els darrers anys. Hi ha tant l’antic aguait de Fontajau com el de les Deveses d’en Bru, posat en funcionament tot just fa un any. Els dos havien quedat en mal estat, un pel temporal Gloria i l’altre per diferents atacs vandàlics.

A Fontajau, l’equipament està a les Ribes del Ter, molt a prop del pavelló municipal i s’ha arreglat la porta del refugi, la finestra i el fals túnel d’obra creat per a evitar la insolació de l’interior. També s’han retirat sorres acumulades a l’interior del refugi. Aquest havia quedat malmès pel temporal Gloria del gener de l’any passat.

Al refugi de les Deveses d’en Bru, malmès per actes vandàlics, s’ha hagut de retirar runa, restaurar la coberta plana ventilada i tornar a pintar l’exterior ja que algú s’havia dedicat a fer-hi dibuixos. El paratge s’havia adequat el novembre de l’any passat i s’hi va habilitat aquest refugi per a ratpenats.

Totes les espècies de ratpenats estan protegides legalment. Afavorir les poblacions de ratpenats contribueix al control de plagues. Els ratpenats exerceixen de pesticides naturals, amb impactes positius en l’economia i la salut.