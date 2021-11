Els Bombers han actuat de matinada a la catedral de Girona.

Segons informen des del cos d'emergències, han hagut d'anar fins a la zona a requeriment de la Policia Municipal pels volts de dos quarts d'una de la tarda perquè s'havia desprès un tros de pedra d'una de les baranes de les escales.

Un cop a lloc, amb una dotació, han revisat la zona i no han localitzat el punt on hi havia els danys però si el tros de pedra que mesurava més d'un metre.

La zona on s'ha produït la caiguda ha quedat abalisada. Aquest matí encara ho estava amb cons.