Una exposició de fotografies, documents i publicacions repassarà a partir de dilluns i fins el 26 de novembre els 40 anys d’existència de l’Associació Gironina d’Amics de la Mar (AGAM), una entitat creada per un grup de persones amb aficions nàutiques, que en aquestes quatre dècades no ha deixat de programar activitats diverses per als seus associats i per al conjunt de la ciutadania. La mostra serà inaugurada amb un acte que es farà a dos quarts de set de la tarda a l’Aula A de la Casa de Cultura, situada a la primera planta de l’edifici, la mateixa on s’ha muntat l’exposició.

L’AGAM, com expliquen els seus responsables en la convocatòria de l’acte de dilluns, «és una petita agrupació de bons aficionats a la mar de les comarques gironines, va ser fundada el 1981, i enguany celebra els 40 anys. Té per objectiu fomentar la cultura marinera, difondre-la i compartir aquesta afició». L’entitat gironina organitza entre d’altres activitats cicles de conferències a la Casa de Cultura i publica amb l’Association des Amis de la Mer et des Eaux, de Banyuls de la Marenda, el butlletí anual Exocetus Volitans. De fet, bona part de l’exposició està formada per fotografies de les activitats de l’AGAM i per les portades d’aquestes publicacions.