Una trentena de veïns de Girona, que tenen com a referència el CAP de Can Gibert del Pla, es van quedar dijous sense la vacuna de la grip, tot i haver demanat cita prèvia i fet cua a primera hora del matí al pavelló de Santa Eugènia. Una de les persones afectades va explicar a aquest diari que havia demanat cita a través de La Meva Salut per vacunar-se a les 9 del matí. «Quan em van atendre, després de fer molta cua, em van dir que ja podia marxar, juntament amb altres persones que també s’esperaven, perquè s’havien quedat sense dosis per a menors de 65 anys» afirma i afegeix: «tinc 32 anys i fa temps que em vacuno perquè tinc patologies de risc, mai m’havien posat cap impediment».

A part d’això, lamenta que «el pitjor de tot és que no ens van avisar i vam anar a perdre el temps tenint en compte que vam haver de faltar a la feina. A més, la persona que em va atendre em va dir que tornés a provar de demanar hora per a la setmana que ve i no m’assegurava que hi haguessin dosis disponibles».

Segons fonts de Salut consultades per aquest diari, aquesta setmana estava previst fer vacunació al pavelló de Santa Eugènia de Girona el dimarts i el dijous, tant vacunacions amb cita com sense cita prèvia. Arran del volum de gent que es va presentar dimarts, es van exhaurir les vacunes destinades als menors de 65 anys. És per aquest motiu que des del CAP de Can Gibert del Pla es va telefonar a la gent que tenien cita programada per dijous, per anul·lar-la i reprogramar-la. Malauradament es va produir un error intern i van quedar sense avisar un grup d’una trentena de persones. Des del CAP se’ls ha demanat disculpes i s’ha organitzat una sessió de vacunació avui dirigida específicament al grup que va quedar pendent de vacunar. Les que no poden anar-hi, se les cita la setmana que ve.