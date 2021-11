El PSC ha lamentat que les comarques gironines no siguin beneficiàries «del pressupost més expansiu de Catalunya». Els diputats Sílvia Paneque, Òscar Aparicio i Mònica Ríos recorden que les transferències de l’Estat i els fons europeus permetran que Catalunya tingui un creixement pressupostari del 17%, del qual, en paraules de Paneque, «Girona n’hauria d’haver estat molt més beneficiada». Però en canvi, els socialistes critiquen que les comarques gironines, amb un10% de la població, només rebran un 6,5% del pressupost, segons la proposta presentada pel govern d’ERC i Junts.

Paneque critica que el govern de la Generalitat «no inverteixi ni un euro» en el nou hospital Josep Trueta, «després de deu anys d’espera i que ha de donar servei a tota la demarcació». Tampoc entén que l’escola de Sant Joan de les Abadesses, «que ja porta un endarreriment considerable», no sigui considerada una prioritat.

Els socialistes gironines han posat sobre la taula que, excepte l’Alt Empordà i el Ripollès, totes les comarques han vist disminuir l’import de les seves inversions. En el cas del Baix Empordà, la xifra cau un 32% respecte el 2020, a la Garrotxa un 11%, al Pla de l’Estany un 21% i a la Selva un 3%. En el cas del Baix Empordà, Òscar Aparicio lamenta que entre les previsions presentades per l’executiu no hi consti la finalització de l’anella de les Gavarres o la posada en marxa de l’Escola l’Empordanet de la Bisbal.

A la Selva, Aparicio hi troba a faltar el nou jutjat de Santa Coloma de Farners, mentre que Mònica Ríos ha observat que no s’ha inclòs tampoc el nou centre educatiu de primària de Lloret, a la Selva ni la variant de les Preses i Olot.