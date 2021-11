La botiga d'Ikea que obrirà a la ciutat de Girona estarà dedicada a l'assessorament en la compra de mobles i en el disseny de projectes. A més, a l'establiment del carrer Joan Maragall s'hi podrà comprar online i contractar els serveis de recollida, transport i muntatge dels mobles. L'obertura serà el proper divendres 19 de novembre.

Aquest concepte d'establiment, anomenat «Ikea Dissenya», ja va comptar amb una botiga a l'Espai Gironès que va ser el primer d'aquesta tipologia a Catalunya. Ara, l'espai es muda de Salt a Girona amb un local més ampli de 85 metres quadrats i comptarà amb nou treballadors.

El director de Penetració del Mercat d'Ikea a Catalunya, Kevin Johnson, ha assegurat que el balanç de la companyia en el seu primer any a Girona és "més que satisfactori" i que per aquest motiu s'han decidit per un espai "més gran i cèntric". "Els clients podran planificar el seus projectes amb una experiència diferent; a més, tindran un espai expositiu que els servirà d'inspiració", explica.

La multinacional sueca ha avançat que obrirà deu noves botigues «Ikea Dissenya» i que es preveu que alguna d'aquestes també sigui a les comarques gironines. A més, la companyia ha anunciat que Catalunya es convertirà en els propers sis anys en un mercat experimental on es provaran noves formes de fer negoci.

Actualment, Ikea compta més de quinze punts de contacte o venda física a Catalunya, conformats per tres grans botigues -L'Hospitalet, Badalona i Sabadell-, tres centres de disseny i planificació, vuit punts de lliurament arreu del territori (un d'ells a Celrà), dos centres de planificació i disseny (Ikea Planning Studio) i una central de distribució de comandes online a Valls.