La nova junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona ja s’ha posat a caminar després de sortir escollida al maig. Encapçalats per la presidenta Magalí Pons, la junta es troba en una fase d’anàlisi de les diverses problemàtiques que pateix aquest barri emblemàtic de la ciutat, com l’habitatge, la mobilitat, la inseguretat o la manca de netedat, així com també les iniciatives que hi volen impulsar, orientades, entre altres coses, a fomentar la cohesió al barri.

Però abans de plantejar noves propostes, el primer que volen fer és «encarrilar els grans projectes que ja tenim engegats» i que van iniciar les juntes anteriors, com són els horts urbans, l’estudi d’usos per als equipaments buits, o el servei de mediació. Ho explica el secretari de l’AV, Víctor Geli, que afirma que volen consolidar aquestes iniciatives perquè «puguin caminar soles», obrint-les també a col·laboradors externs.

Posar serveis a edificis buits

Un exemple és l’estudi dels espais buits, que va conduir l’arquitecta Itziar González Virós, i que consideren que «pot beneficiar molt a la ciutat». «Tenim la diagnosi i l’estudi, on van participar veïns, agents implicats i experts», apunta Geli, destacant la necessitat de portar-lo a la pràctica «perquè creiem que és molt útil poder equipar el barri amb serveis mínims que no tenim, com una llar d’infants, un casal d’avis o una biblioteca, entre altres». A la vegada, Geli afegeix que aplicar les conclusions de l’estudi «també ha de servir per salvar espais de l’especulació». Geli manifesta que estan treballant per «tirar-lo endavant de manera ordenada perquè sigui fructífer». Això, però, serà «lent» perquè «requereix molta feina i molt pressupost, i per això necessitem la col·laboració de l’Ajuntament».

Habitatge i pisos turístics

En paral·lel, ja estan treballant en diverses propostes per afrontar problemes que els preocupen al barri. Un d’ells és la manca d’habitatge. «Hi ha una dificultat enorme per accedir a l’habitatge al barri, hi ha gent que ho passa molt malament perquè s’incrementa el preu», diu Geli. Des de l’AV lamenten que amb aquesta situació «ens estem carregant la cohesió social d’aquest barri».

En aquest sentit, valoren positivament l’aturada temporal de les llicències per a habitatges d’ús turístic (HUT) al Barri Vell. «Estem contents que s’hagi fet cas, en part, a la moció que va presentar l’AV en col·laboració amb més de vint entitats diferents», afirma. Tot i això, es mostra crític amb el fet que no s’apliqui de forma generalitzada a tot Girona, com demanava la moció. «Barris com Pedret o Sant Daniel pateixen el tema de la superpoblació dels pisos turístics de la mateixa manera», explica el secretari de l’AV.

També resten a l’espera de veure «quina serà la lletra petita» de l’eina que regularà els HUT. «S’ha de parlar de números i posar els límits en algun punt. Però, com a Associació de Veïns sense ànim de lucre, creiem que si no està garantit el dret a l’habitatge de tots els veïns del barri o d’aquells que vulguin venir a viure-hi, serà inútil posar-hi un topall», alerta Geli.

Mobilitat complicada

La mobilitat és un altre tema que han detectat que preocupa als veïns. Geli recorda que el Barri Vell «té molt pocs carrers on es pot circular en cotxe». Tot i això, a vegades les aplicacions de GPS «et porten per carrers on no es pot circular, i fa que molts cotxes s’equivoquin» i acabin «maniobrant de manera molt perillosa per tothom». Això passa en punts concrets, com el carrer de la Força («on la pilona molts cops no funciona»), la plaça de l’Oli (on es troben repartidors que hi estacionen), o la part alta de la plaça de Sant Domènec. Per això, des de l’AV, estan «intentant dissenyar una proposta respecte a la mobilitat dels cotxes» que resolgui el problema.

Un problema amb la brutícia

D’altra banda, apunten la brutícia com un altre problema no resolt. «Creiem que hi ha un problema real i greu amb la neteja», explica el secretari de l’AV, que diu que avisen «amb la màxima rapidesa dels episodis de brutícia que es troben». Tot i això, sovint no es resol, especialment en punts de difícil accés, com el Mirador de les Dones. «La brutícia s’acumula, i molta gent no ho veu però els veïns ho pateixen». A la vegada, denuncien que al barri hi ha molt poques papereres, i que n’hi ha que s’estan retirant. Això fa que hi hagi gent que vagi a punts de menjar per emportar i després tiri la brossa a terra.

Cohesionar per mitjà de la cultura

Això sí, la nova junta té clar que volen treballar molt en la cohesió social i veïnal. «Una de les potes serà la cultura», diu Geli, que detalla que faran un seguit de propostes culturals amb aquest objectiu, com «vermuts literaris, cinema a la fresca, balls regionals, mostres artístiques al carrer o sopars populars». I l’activitat de cursos i activitats al centre cívic tampoc s’atura.

«Hi ha molts problemes i som crítics amb les autoritats», afirma el secretari, tot i que tenen clar que han de buscar formes de col·laborar. «Creiem que el barri és un punt d’interès molt important a la ciutat, però el fet que cada vegada ho sigui més està provocant que hi hagi una manca d’atenció cap als veïns», lamenta Geli. «Sabem que costa molt fer les coses i volem anar a pams», conclou.