Els sindicats de l'Ajuntament de Girona iniciaran aquest dijous una sèrie de mobilitzacions «per visibilitzar el creixent malestar del personal i contra la precarietat laboral i l'incompliment dels acords pactats», segons apunten en un comunicat conjunt Intersindical-CSC, CCOO, UGT, CSIF i SPL-EM. La primera acció de protesta es durà a terme el 18 de novembre a les 10:00 hores a la cèntrica plaça del Vi, on se situa el consistori. Els sindicats lamenten «la inacció de l'equip de govern», format per JxCat i ERC, i que l'ajuntament no estigui aplicant segons asseguren les millores laborals aprovades pel ple. També, que s'estiguin incomplint els acords aconseguits sobre la part econòmica de la Valoració de Llocs de treball, un fet que «suposa una pèrdua econòmica cada mes per un 85 per cent de la plantilla».

Intersindical-CSC, CCOO, UGT, CSIF i SPL-M asseguren que «tampoc s'està aplicant l'acord de teletreball, a pesar que el govern es va posar el mèrit de ser la primera administració pública a aprovar-ho». Els sindicats critiquen entre altres aspectes que «moltes àrees i serveis de l'ajuntament estan desbordats per la falta de recursos i de personal sense que ningú posi interès a trobar una solució», i que «molts temes relacionats amb el personal queden anquilosats».