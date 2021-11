El Casal Cívic de Salt està impartint un curs pilot de professionalització vinculat al sector tèxtil adreçat a persones amb habilitats de costura. Neix amb l’objectiu de «donar el suport i les eines necessàries a les persones que participin del programa perquè a mitjà termini puguin desenvolupar-se professionalment i personalment».

Sobre la base del Pla d’actuació de recuperació del sector tèxtil tradicional del municipi que ha elaborat la cooperativa de treball dedicada a la recerca social aplicada per a organitzacions i entitats públiques, Ilabso, es va detectar que existia un bon nombre de persones amb habilitats de costura. A partir d’aquí es va iniciar el procés per detectar potencials usuaris del curs al mateix temps que es dissenyava un itinerari formatiu i ocupacional perquè, arribat el cas, es puguin professionalitzar. Hi ha 20 persones que estan rebent la formació de les 36 que es van apuntar i que s’han registrat en una llista d’espera. La proposta compta amb la col·laboració de la Diputació.

El regidor de Foment de l’Ocupació, Toni Vidal, explica que «estem molt satisfets de la bona rebuda del curs pilot i, a partir d’aquí, hem de treballar per consolidar la proposta amb un següent pas que seria un itinerari formatiu que tindria una durada mínima de sis mesos». El perfil majoritari és de dones residents a Salt, en edat laboral, amb dificultats per accedir al mercat laboral i amb falta de formació bàsica en aspectes com les competències lingüístiques.

El disseny i la conducció el curs pilot i el posterior itinerari formatiu es fa amb la participació del Casal dels Infants, Qstura (Escola de disseny, patronatge i confecció de Girona) i l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.