Un acusat ha acceptat una condemna de 8 anys i 3 mesos de presó per intentar matar la parella a cops de pedra en una barraca de Girona la nit de l'1 al 2 de juliol del 2019. En el moment dels fets, el processat tenia una ordre d'allunyament de la víctima en vigor des del gener. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut els fets de l'escrit d'acusació de la fiscalia. Així, ha admès que va colpejar repetidament la dona al cap i a la cara amb una "pedra de grans dimensions" i amb dos fragments de rajola. Com a resultat de l'atac, la víctima va estar ingressada a l'UCI 38 dies. Li han quedat seqüeles com l'afectació de les funcions cerebrals.

L'acusat s'enfrontava inicialment a 10 anys de presó per intent d'homicidi i trencament de mesura cautelar. Com que al judici ha reconegut els fets, la fiscalia ha modificat l'escrit de conclusions provisionals sol·licitant una pena de 7 anys i 6 mesos de presó per l'homicidi en grau de temptativa, amb les agreujants de parentiu i d'abús de superioritat, i 9 mesos de presó per l'altre delicte amb l'agreujant de reincidència. L'acusació particular i la defensa s'han adherit a la petició i el judici ha quedat vist per a sentència.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que el processat ha subscrit, el 20 de gener del 2019 el jutjat d'instrucció 3 de Girona li va imposar una ordre d'allunyament de la víctima per un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere. Tot i això, van continuar amb la relació sentimental, convivint plegats en una barraca en ruïnes situada en una zona boscosa de la ciutat. De fet, també té una condemna del maig del 2019 pel trencament de la mesura cautelar.

La nit de l'1 al 2 de juliol, i amb l'odre d'allunyament en vigor, va atacar la víctima a l'interior de la barraca: "Per motius que es desconeixen, però actuant amb la intenció de matar-la, l'acusat va agafar una pedra de grans dimensions i, amb l'ajuda d'aquesta pedra i de dos trossos de rajola, va colpejar fortament la víctima i de manera reiterada al cap i a la cara".

Cap al migdia del 2 de juliol, i amb la dona semiinconscient damunt d'un matalàs, l'acusat va fer una trucada al telèfon d'emergències 112 dient que el dia anterior i la seva dona "havien caigut" i que ella no es despertava. Fins al lloc s'hi van desplaçar ambulàncies, una de les quals medicalitzada, i patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Com a resultat de l'atac, la dona que aleshores tenia 36 anys, va patir lesions greus com un traumatisme cranioencefàlic sever amb hemorràgia subdural, fractures d'ossos del crani i del nas, hematomes i contusions. La van haver d'intervenir d'urgència i va estar 38 dies ingressada a l'UCI. En total, va necessitar 240 dies per curar-se de les ferides físiques.

Li han quedat seqüeles com una alteració de les funcions cerebrals superiors, dèficits motors i cicatrius. A nivell psíquic té una amnèsia completa dels fets i dels instants immediatament anteriors.

El processat ha arribat al judici custodiat pels Mossos d'Esquadra. Està en presó preventiva per aquests fets des del 5 de juliol del 2019.