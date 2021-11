Aules plenes a l’Escola Politècnica per plantar cara al «falten enginyers»

Ara fa quatre anys, en el transcurs del Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica Superior, el llavors president del Patronat de l’escola, Jaume Juher, l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas i la resta d’autoritats anaven visitant estands de les diferents empreses i, en la majoria d’ells, escoltaven el mateix discurs «els enginyers que surten de la universitat de Girona estan molt ben formats, però són pocs; en falten». Una reflexió que va despertar la preocupació dels responsables del patronat i de la mateixa politècnica, que van decidir posar en marxa un programa de «captació de talent gironí». Ara, quatre anys després de nombroses xerrades en instituts i iniciatives com els Premis Talent o el videojoc TAECON liderades des del Patronat Politècnica, les aules de l’Escola Politècnica Superior al Campus Montilivi de la UdG estan absolutament plenes. Aquest any, les matriculacions per fer primer a l’EPS han estat un 42% superior que les que va haver-hi fa quatre cursos (2017/18).

«Estem en uns valors de matriculació que feia anys que no veiem a l’Escola Politècnica Superior, l’eix d’atracció de talent que fa quatre anys van engegar el Patronat i l’escola està donant fruits amb les matriculacions i, a banda, ens està prestigiant al territori», explica la directora de la politècnica, Maria Àngels Pèlach, sobre les 691 noves matriculacions als 14 estudis (12 graus i dues titulacions doble) de l’escola.

«Tots sabem que Barcelona és un punt d’atracció, i per la gent jove molt més, però si l’Escola Politènica i la Universitat de Girona es va convertint, cada vegada més, en una referència aconseguirem que més gent de fora de Girona vingui a estudiar aquí. Gent de Barcelona, de Lleida, de Tarragona i de fora», argumenta Pèlach sobre un canvi de tendència, fa quatre cursos aquestes 691 matriculacions es van quedar en 486, que s’explica tant per la feina del Patronat, com pel creixent prestigi dels estudis de l’escola i la UdG com pel canvi de mentalitat dels futurs estudiants cap als estudis d’enginyeries, tradicionalment considerats més complicats que la resta.

«Les enginyeries requereixen una dedicació, això és veritat, en les sessions de benvinguda jo sempre dic als estudiants de primer que hauran de treballar molt durant la carrera, però penseu que quan acabeu trobareu feina fàcilment», detalla Pèlach que ho remata amb una pregunta: «Què fas? Treballes poc durant la carrera i necessites un gap de sis anys per poder treballar del que ha estudiat o treballes molt, perquè t’agrada i t’interessa el que estudies, i després quan just acabes trobes una feina?».

Un augment de les matriculacions que, en gran part, s’explica per la feina feta des del Patronat amb eines de promoció com, per exemple, els Premis Talent. Uns guardons que premien amb la gratuïtat total de la matrícula del primer curs, l’estudiant que arriba a cada grau de l’Escola Politècnica Superior de la UdG amb la millor nota de secundària. Uns premis que, més enllà d’haver donat beques a 60 estudiants brillants en les seves cinc edicions, serveixen per donar a conèixer la universitat als centres de secundària. En els últims quatre anys, la tècnica de detecció del Patronat, Berta Llenas, ha fet xerrades informatives «a dos o tres mil estudiants per curs» d’instituts de les comarques gironines, del Maresme i d’Osona. «A tercer i quart d’ESO els hi faig una per despertar vocacions científiques i per explicar que són les enginyeries; mentre que a Primera i Segon de Batxillerat els hi explico més concretament que fem a les enginyeries que s’estudien a la UdG», detalla Llenas que, també els hi presenta el videojoc TAECON - creat pel Patronat, amb l’ajuda de membres del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, o fa altres xerrades per intentar desterrar els «estereotips» que solen envoltar els estudis d’enginyeria. «Hi ha la sensació que és molt difícil i jo els intento fer veure que, actualment, amb el Pla Bolonya aprova qui és constant i treballa i no només qui és molt intel·ligent», argumenta Llenas.

El Patronat Politècnica destina uns 90.000 euros a diferents iniciatives per promocionar les vocacions científiques i les matriculacions a l’escola.

Des dels Premis Talent, que compten amb l’ajuda de l’Obra social «La Caixa», a premis a millors treballs de recerca, a tallers i campus d’estiu fets pels professors de l’escola o a iniciatives com la First Lego League, el Tecno Repte o molts d’altres...

TAECON. Un videojoc creat especialment, sobre com resoldre reptes a través de l’enginyeria, és una de les eines de promoció utilitzades.