A poc a poc, Temps de Flors va tornant a la normalitat. L’Ajuntament de Girona ja treballa en la propera edició de la mostra amb la previsió que es podran recuperar alguns espais i patis interiors. Es tracta d’un dels encants més apreciats de l’exposició que cada primavera omple la ciutat de flors. Però, a la vegada, com que es tracta d’espais petits, són uns punts que solien causar aglomeracions de visitants. Per aquest motiu, quan es va tornar a celebrar Temps de Flors l’any 2021 (el 2020 no es va poder fer arran de la pandèmia), aquests llocs emblemàtics van quedar exclosos per poder complir amb les mesures sanitàries de prevenció del coronavirus.

Fonts del govern municipal afirmen que s’està avançant en l’organització de la 67a edició de Temps de Flors, que es preveu celebrar entre el 7 i el 15 de maig de 2022. Davant la imprevisibilitat dels avenços de la pandèmia, des de l’Ajuntament estan planificant diversos escenaris per a la mostra, amb l’objectiu de poder-se ajustar a qualsevol situació que dicti el Procicat en funció de l’estat epidemiològic d’aquell moment.

Reobrint punts emblemàtics

Per a 2022, la llista orientativa d’ubicacions preveu fins a 92 espais florals - la majoria, exteriors - repartits en 9 barris diferents, igual que es va fer en l’edició d’enguany. Continuen sent menys espais que en les edicions prepandèmiques de Temps de Flors, en què solien haver-hi entre 130 i 160 ubicacions. Però, a diferència de l’últim any, sí que es recuperen interiors emblemàtics que són part de la tradició de Temps de Flors, com el fossat, el claustre i els soterranis de la Catedral, l’interior de la basílica de Sant Fèlix, o el pati interior de la casa Sambola - Pla Dalmau, al carrer de la Força.

La selecció d’aquests primers espais interiors s’ha fet tenint en compte les característiques de cada lloc, i escollint aquells que permeten el compliment de possibles mesures sanitàries en cas que s’hagin d’aplicar.

Pel que fa als barris, el gruix de l’exposició es farà al Barri Vell, però la mostra manté la intenció d’esponjar-se cap a altres barris, una iniciativa que va agafar força en la darrera mostra. Així, també hi haurà espais de Temps de Flors a Sant Narcís, Santa Eugènia, l’Eixample, Carme, Fontajau, Mercadal, Devesa i Sant Daniel - el llistat orientatiu no inclou Montilivi, que sí que va tenir un espai a l’edició passada.

Convocatòria oberta

Ahir l’Ajuntament va obrir la convocatòria per presentar projectes florals per formar part de la mostra en algun dels espais previstos. Qualsevol persona a títol individual, entitats sense ànim de lucre i institucions poden presentar propostes per dissenyar i crear espais expositius per Temps de Flors, que es fan amb caràcter voluntari. Les sol·licituds per tenir un espai es poden fer fins al pròxim 15 de gener de 2022.

2020 sense flors, 2021 adaptat

L’any 2020, Temps de Flors no es va poder celebrar a causa de la pandèmia del coronavirus. L’exposició no es va poder recuperar fins aquest any, tot i que es va haver d’adaptar a les restriccions sanitàries. Així, al Barri Vell es van habilitar quatre punts d’entrada establint un perímetre per controlar l’aforament de persones limitant-lo a 10.000 persones. També es va restringir el trànsit de vianants en algunes vies, que eren de sentit únic. Va ser el cas del carrer de la Força o les escales de la Catedral.