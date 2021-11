Les delicioses aventures infantils dels germans Roca

Els germans Josep, Jordi i Joan Roca publiquen de la mà del segell Destino (Estrella Polar en català) el seu nou llibre infantil titulat: Les delicioses aventures dels germans Roca. El llibre sortirà a la venda el 24 de novembre i es podrà adquirir tant en català com en castellà.

Es tracta d’un llibre il·lustrat que, a través d’històries, records, coneixements i experiències viscudes, mostra un tros de la història de la família Roca i del Celler de Can Roca, el restaurant gironí que posseeix tres estrelles Michelin i que va ser considerat el millor del món per la revista Restaurant Magazine el 2013 i 2015. Un tros d’història en què els pares dels tres germans són un eix vital tant en el seu creixement humà com gastronòmic.

Les pàgines de Les delicioses aventures dels germans Roca permeten conèixer els records d’infantesa, les etapes més importants de cadascun dels germans, valors i anècdotes. I a partir d’aquestes, es desgranen i il·lustren conceptes tècnics i científics que afecten els aliments i tècniques culinàries, així com receptes delicioses per a tota la família que contenen diversitat de tècniques i ingredients, i que permeten il·lustrar els conceptes de ciència i acompanyar l’anècdota explicada.

Les il·lustracions són de Laufer que ha pensat una portada on Joan observa amb un microscopi, Jordi Roca té a les mans un dels seus exitosos gelats i Josep té una canya i vigila una olla farcida d’ingredients.

Cada un dels germans té la seva personalitat i configura un triangle que combina los diferents possibilitats: cuina, vins i postres. Joan Roca té una especial connexió amb la cuina lliure. Les seves aportacions a la cocció controlada al buit i a baixa temperatura han transformat la manera de veure la cuina immediata del segle XXI. Josep Roca és amant del bon vi. Assumeix la creació i la conceptualització dels plats. Creatiu que genera composicions complexes, acolorides i lluminoses.

Jordi Roca té un sentit vital al Celler de can Roca. Sent una necessitat absoluta de plasmar la vida en dolç. L’estil clau del Jordi: llibertat, frescor, radicalitat i extremisme.