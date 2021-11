Robatori "express" en un bar que també és un centre destinat als ciclistes al centre de Girona.

En poc més de dos minuts, un sol lladre va rebentar aquest dimarts de matinada la vidriera de l'entrada del local i es va emportar la caixa registradora.

El succés es va desencadenar quan faltaven pocs minuts per les tres de la matinada, quan un individu vestit tot de negre, encaputxat i amb mascareta amb una gran barra de ferro a la mà -que semblava la pota d'una taula- va rebentar el vidre de l'entrada del local.

En les imatges de la gravació de l'assalt es veu, com la vidriera acaba a miques i llavors, el lladre corre cap al taulell del bar del carrer del Vern - a tocar de plaça Catalunya- i s'emporta la caixa registradora, on hi havia pocs diners.

A dins de l'establiment hi va estar poc més dos minuts i no va tocar-ne res més. Quan en canvi, hi havia d'altres productes, per exemple mallots de ciclistes, entre altres.

Mentre això succeïa es va disparar l'alarma, el lladre va fugir i els Mossos van arribar-hi encara no amb tres minuts. I és que la comissaria de Vista Alegre es troba molt pròxima i en rebre l'alerta de l'alarma s'hi van personar.

Recerca negativa

Un cop a la zona, els Mossos d'Esquadra van fer recerca però no van localitzar el lladre -que semblava un jove segons les imatges-. També van donar l'alerta a la Policia Municipal per si trobaven el delinqüent, però el resultat ahir va ser negatiu.

Arran dels fets, la Unitat d'Investigació de la comissaria de Girona té oberta una investigació per localitzar el lladre. Les imatges gravades pel local i les dels establiments de la vora d'aquest establiment situat

Des del local assaltat ahir es lamentaven que en els darrers mesos no han estat l'únic local que ha rebut la visita dels lladres i lamentaven que només quatre mesos després d'haver obert hagin estat objecte d'un robatori.