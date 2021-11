L’Ajuntament de Girona va rebre ahir al matí l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de la Catalunya Nord i Occitània. La trobada, que va portar-se a terme al saló de Plens del consistori gironí, va ser presidida per la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Per part de l’associació empresarial hi va assistir l’alcaldessa de Le Soler i actual vicepresidenta de les relacions internacionals del Perpignan Méditerranée Métropole, Armelle Revel-Fourcade; així com el president del Pôle Action Media, Pierre Roca, i el director del Pôle Action Media, Flavien Noël.

L’acte matinal també va comptar amb la intervenció de l’actual president de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), David Martí i l’assistència del director del servei territorial de Vicepresidència i Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Saló.

També van ser presents a la recpeció el president de la FOEG, Ernest Plana, així com el president del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó, i la delegada d’ACCIÓ a Girona, Glòria Vinyals.