Un problema en el subministrament d'alumini obligarà a posposar l'obertura de la nova Clínica Girona, prevista inicialment pel dijous 9 de desembre. Les dificultats per l'entrega d'aquest material han obligat a aturar els treballs per completar la planta baixa de l'edifici. En concret, falta l'alumini per segellar els vidres de la façana. La direcció lamenta el contratemps, però deixa clar que la resta d'elements i la maquinària necessària per poder obrir "estan a punt". La decisió de posposar l'obertura del nou centre s'ha pres aquest mateix dimecres després d'una reunió entre la constructora i la direcció. La falta de les làmines d'alumini per la crisi de subministrament de material ha provocat el retard.

La direcció del centre ha pres la decisió després que aquest dimarts la constructora li comuniqués que les peces d'alumini necessàries per acabar de tancar la part baixa de la façana del nou centre no havien arribat.

De moment, no volen arriscar-se a donar una nova data però s'està treballant segons la planificació prevista per habilitar els espais interiors. A més, el calendari de proves de tots els equipaments segueix segons el calendari.

"Hem estat fins a l'últim moment intentant mantenir les dates previstes, amb un gran esforç per part de tothom, però al final la falta de material ens ha portat a prendre aquesta decisió", assegura el gerent de Clínica Girona, Carles Espígol.

Mentrestant Clínica Girona continuarà desenvolupant la seva activitat amb tota normalitat a la seu actual i el retard no afectarà l’activitat assistencial del centre.

La nova clínica, ubicada a la carretera de Barcelona, triplica la superfície actual passant dels 13.000 metres quadrats als 41.000. L'espai, a més, incorporarà les tecnologies més innovadores i compta amb un pressupost de 65 milions d'euros.