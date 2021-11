Millorar la coordinació territorial, combatre la violència institucional, arribar als joves de les comarques gironines i, també, a les dones del món rural són algunes de les prioritats que ha fixat la comissió institucional per a l'abordatge de les violències masclistes a la demarcació de Girona. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha remarcat que la taula s'ha reunit aquest dimecres amb l'objectiu de donar-li un «nou impuls» i traçar estratègies i accions per desenvolupar les eines contra la violència masclista. La comissió també ha incorporat «nous actors», com patronals i sindicats, l'Associació de Micropobles, l'ACM, l'FMC i col·legis professionals.