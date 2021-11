Sense aparcament a la Copa: ara el rally

La indignació de molts conductors per la manca d’aparcaments gratuïts a tocar del centre durant els dies de les Fires de Girona es manté viu. Si durant una quinzena de dies, el circ Raluy Històric i el campament dels firaires van ocupar desenes de places d’aparcament a la Copa i a Fontajau, ara ho fa l’organització del Rally Costa Brava.

L’aparcament de la Copa més proper al riu Ter fins fa poc estava ocupat pels firaires de les atraccions de la Devesa i ara continua tancat però ja no perquè hi hagi el campament amb les caravanes, sinó perquè s’ha reservat tot l’indret per al rally. A la zona (coneguda com «la Copa 2» o «l’últim -aparcament- de la Copa») hi llueixen cartells on s’informa que l’espai estarà tancat del 18 d’octubre al 21 de novembre. O sigui, més d’un mes sense poder-hi aparcar perquè s’han enllaçat les Fires amb el Rally.

De fet, ja des del 19 de setembre fins a pràcticament a l’inici de les Fires, l’espai només havia tingut el 70% de places disponibles perquè s’anaven fent obres per adequar la zona a l’arribada dels 155 firaires amb l’habilitació d’una xarxa de sanejament.

El firaires van ubicar-se aquí (i en un solar de Baix Domeny) perquè l’Ajuntament s’havia compromès, feia anys, a treure els cotxes i caravanes dels responsables de les atraccions de l’interior del parc de la Devesa.

Ara mateix, a tot el perímetre on per les Fires es donava la benvinguda amb lletres cridaneres als forasters aprofitant elements del cartell guanyador de la festa gironina ara s’hi pot veure pancartes anunciant el «Rally Costa Brava».

I, si bé la carpa del circ i els carruatges històrics han marxat de l’esplanada de Fontajau on hi va ésser durant les representacions, el rally no en fa prou amb tot l’espai de la Copa i també ha d’ocupar un tram del carrer Bonastruc de Porta a tocar de la rotonda del Rellotge, on ja s’hi veuen vehicles participants aparcats a les places d’àrea verda d’aparcament, això sí, sense pagar. A la zona del carrer Bonastruc de Porta l’afectació és només d’una desena de places però la reserva d’espai és des del 14 fins al 21 de novembre.

Val a dir que fa uns anys, algun rally havia sortit de l’interior del parc de la Devesa, un fet que també va generar protestes d’aquells qui reclamen tenir cura d’un paratge arbori catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).