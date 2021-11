La contractació d’un estand per part de l’Ajuntament de Girona a la Fira de Mostres d’enguany comptava amb un informe desfavorable de l’assessoria jurídica municipal. L’informe recorda que el contracte pel lloguer de l’espai d’exhibició es va qualificar com un contracte administratiu (i per tant regit per la llei de contractació pública). Però, d’altra banda, des de l’assessoria jurídica municipal alerten que l’objecte del contracte - principalment, l’espai llogat - no era el lloguer d’un bé moble, sinó que era un bé immoble, i que per tant s’hauria hagut de qualificar com un contracte privat de lloguer, exclòs de la llei de contractació pública.

D’aquesta irregularitat se n’ha fet ressò el PSC, que recorden que la contractació d’aquest estand a la Fira de Mostres de Girona es va fer per valor de 12.000 euros. «Contractacions com aquesta demostren que és incapaç de gestionar el dia a dia i les petites coses que fan funcionar la ciutat. El Bloom, el contracte de neteja, les condicions dels treballadors de l’Ajuntament... cada cop és més evident que estem davant d’un final d’etapa que ha deixat la ciutat aturada i amb problemes importants», afirma la regidora socialista a l’Ajuntament de Girona, Bea Esporrín.

La regidora ha afegit que «la finalitat de l’estand contractat a la Fira de Mostres era per donar visibilitat al projecte Clúster Edificat, que es finança amb 209.877,85 EUR de fons FEDER. No obstant això, hi havia un informe negatiu de secretaria del que informava desfavorablement d’aquesta contractació, ja que el contracte es qualifica com contracte privat de lloguer i la llei de contractes del sector públic no ho permet». Els socialistes han preguntat els motius pel que es va continuar amb la contractació malgrat l’informe, i també si aquest informe podria fer que la despesa no fos susceptible de ser finançada pel fons FEDER, o bé pugui suposar alguna sanció.