El primer rellotge de sol analemàtic de les comarques gironines es va inaugurar ahir a Fornells de la Selva. L’escultora Ció Abellí és l’autora de l’obra, promoguda per l’Ajuntament i que s’ha instal·lat a la baixada del pont de l’Escaleta (al costat del centre cultural la Sitja). Es tracta d’un relleu de terra cuita que constitueix un rellotge analemàtic, on l’ombra del propi cos situat sobre el punt del mes en curs, indica la hora del dia, unes mesures calculades per l’arquitecta Marina Porta. Són 59 peces modelades en argila refractaria, amb motius vegetals i siluetes d’animals. El químic fornellenc Josep Duran va presentar-lo en motiu del quinzè any de participació a la setmana de la ciència. A l’acte hi van participar alumnes de l’escola Forn d’Anells.