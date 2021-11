L'ACA ha adjudicat la redacció del projecte constructiu per ampliar la depuradora de Quart (Gironès). S'hi destinaran prop de 109.000 euros i l'empresa adjudicatària tindrà un termini de nou mesos per definir la millor solució per a l'obra, a més d'actuacions per millorar el funcionament de tot el sistema de sanejament. En aquest sentit, el projecte haurà de definir l'ampliació del pretractament i del reactor biològic, la millora en el funcionament de les estacions de bombament i també haurà de preveure la implementació d'un sistema de generació i subministrament d'energia renovable.

La planta actual es va posar en servei el 2013 i, actualment, depura un cabal proper al 80% de la seva capacitat. L'ampliació farà possible adaptar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures. L'actuació, inclosa en el proper cicle de planificació (2022- 2027) de l'ens, està pressupostada en 1,6 milions d'euros.