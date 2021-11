Sant Gregori acollirà un nou mercat de Nadal inspirat en els grans mercats nadalencs característics a altres ciutats europees. Ahir es va presentar l’anomenat «Golden Christmas Festimarket», que comptarà amb diverses activitats del 3 de desembre al 5 de gener. El padrí de la fira serà el reposter Jordi Roca. També hi haurà concerts i espectacles per a famílies, com el Mag Lari, Dàmaris Gelabert, Xiula, Atrapasomnis i Pica pica, concerts de gran format (Samantha, Tribut a Queen, Tribut a ABBA, Orquestra Maribel...), monòlegs (Toni Moog, Santi Rodríguez, Txabi Franquesa), teatre (escola la Diana), globus aerostàtic o llançament de destrals, entre altres.