La Universitat de Girona (UdG) donarà la titulació de grau a tots els alumnes que no acreditin el B2 de llengua estrangera i s'haguessin matriculat abans que es publiqués aquest requisit en el registre universitari espanyol. Això ha fet que alguns dels alumnes que feia mesos que reclamaven un canvi de criteri accedeixin ara a la titulació. El vicerector de Qualitat i Transparència en funcions, Pepus Daunis ha detallat que el nou criteri afecta «molt poca gent» però que s'està revisant cas per cas. Per altra banda, el portaveu del moviment estudiantil, Jonathan Muela, ha exigit al rector que «depuri responsabilitats» i ha avançat que estudien denunciar a la UdG pels «perjudicis» que ha suposat no tenir la titulació en tot aquest temps.

Diversos estudiants de la Universitat de Girona que no havien acreditat cap llengua estrangera han aconseguit el títol de grau després que el consell de govern hagi acordat revisar el criteri que fixava el termini a partir del qual tenia validesa el requisit. Fins ara, es considerava que si el consell de govern de la UdG aprovava la memòria de cada grau amb aquest requisit, ja tenia validesa, però ara s'ha canviat fins a la publicació de les memòries al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). De fet, per exigir que un alumne domini una tercera llengua abans d'obtenir la titulació cal que la facultat inclogui aquesta condició en la memòria de cada grau. Una vegada s'aprova al centre, el consell de govern i el consell social de la universitat li ha de donar el vistiplau i s'envia a la Generalitat. El Departament d'Universitats també ha d'aprovar-ho i s'eleva finalment al govern espanyol, que l'inclou i el publica en el RECT.

Per això la UdG creu que a partir d'ara el requisit només es tindrà en compte si l'estudiant s'ha matriculat en un estudi després que es publiqui la modificació de cada memòria en aquest registre espanyol. Això ha obligat a les secretaries acadèmiques de cada facultat a revisar tots aquells casos d'alumnes que ja han acabat els estudis, però que no poden titular-se perquè no han certificat una tercera llengua. Si en l'expedient consta que s'ha matriculat abans de la publicació del requisit al RECT, els alumnes obtenen la titulació. El vicerector de Transparència i Qualitat en funcions, Pepus Daunis, ha explicat a l'ACN que «en cap cas» es vol eliminar el certificat d'una tercera llengua i ha reafirmat que la posició del rectorat de la UdG «segueix essent la mateixa», tot i el canvi de criteris. En aquest sentit, Daunis ha detallat que el consell de govern vol que cada facultat vagi inscrivint el requisit de tenir el B2 en una tercera llengua en les memòries de cada titulació de forma progressiva.

Per la seva banda, el portaveu del moviment estudiantil afectat per aquest requisit, Jonathan Muela, ha celebrat el canvi de criteri, però ha criticat que la universitat no hagi «comunicat res» als alumnes afectats. Segons Daunis, des d'aquest dimecres les secretaries acadèmiques ja estan contactant un per un amb els alumnes que poden obtenir el títol amb la revisió d'aquest criteri i confia que en els dies vinents ja s'hagi parlat amb tothom. De fet, Daunis ha matisat que el canvi «afecta molt poca gent», ja que l'àmplia majoria d'estudiants que s'han matriculat a la UdG sense tenir una llengua estrangera ja era amb aquest requisit publicat en el RECT. Per contra, Muela ha assegurat que ara es concentraran en avisar a tots els alumnes afectats pel canvi per tal que sol·licitin el títol. Quan hagin aconseguit tancar tots aquests expedients, l'alumne ha avisat que aniran «a tombar» la resta de casos amb l'objectiu que la UdG elimini la tercera llengua de tots els estudis. El vicerector en funcions ha mantingut la seva aposta per «la competència lingüística d'una tercera llengua» i ha recordat que la universitat dona alternatives per «facilitar el certificat o el domini d'un tercer idioma». De fet, la UdG eximeix de presentar el certificat del B2 en els casos d'alumnes que hagin fet un programa de mobilitat internacional, que hagin fet alguna assignatura en llengua estrangera o que defensin el Treball de Final de Grau (TFG) en aquesta tercera llengua.

Recurs judicial i depuració de responsabilitats

El portaveu estudiantil Jonathan Muela també ha avisat al rectorat que volen que es «depurin responsabilitats». Si bé és cert que reconeixen que aquesta mesura prové de l'antic rector, creuen que l'actual equip de govern liderat per Quim Salvi «no ha fet res» per canviar el criteri i per això ha creat «un perjudici» a tots aquells estudiants que ara han obtingut el títol pel canvi de criteri de l'aplicació del requisit. A més, Muela ha avançat que hi ha diversos alumnes que volen denunciar a la universitat i demanar «responsabilitats patrimonials» per les pèrdues que els ha suposat acabar els estudis i no obtenir la titulació per no acreditar la tercera llengua. «Han perdut dos anys de la seva vida per un requisit que no constava», ha lamentat l'alumne de la UdG.