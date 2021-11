L’Audiència de Girona ha condemnat dos acusats que van estafar una parella amb discapacitat per quedar-se el seu pis i un aparcament que tenien a Salt.

Els processats van reconèixer ahir els fets, que van tenir lloc fa dotze anys, i gràcies a un pacte entre les parts les víctimes podran recuperar el seu pis, ja que el contracte de compravenda ha estat anul·lat. El relat de les acusacions situa la firma del contracte fraudulent abans del 29 d’octubre de 2009, quan la parella afectada va contactar-hi per fer una reunificació i refinançaments dels deutes. Les víctimes tenen reconeguts graus de discapacitat del 40% i del 66%, i en aquell moment passaven per dificultats econòmiques per diverses càrregues i deutes als quals no podien fer front perquè tenien pocs ingressos.

Els acusats, un agent immobiliari i comissionista i un altre home, van oferir a la parella un contracte per reunir els seus crèdits, i per sortir de la llista de morosos de l’Associació Nacional d’Establiments Financers.

«Els acusats sabien que les víctimes tenien dificultats objectives per valorar l’abast real del seu consentiment», subratlla la fiscalia, i per això van proposar-los un contracte per reunir i refinançar els deutes i el seu préstec, però el que van fer-los firmar va ser un contracte de compravenda de casa seva i d’un local situat als baixos que servia d’aparcament. Tot plegat per 152.000 euros.

«Per preservar l’engany els acusats van permetre als perjudicats continuar vivint a l’immoble, però seguien pagant la hipoteca fent-los creure que es tractava d’una reunificació creditícia», conclouen les acusacions.

Les parts han arribat a un acord que ha rebaixat la petició inicial de les acusacions, que demanaven 6 i 8 anys de presó pels processats, que ara han acceptat 2 anys de presó per un delicte d’estafa agreujada. Com que la pena no supera els dos anys i cap dels processats té antecedents penals, no hauran d’entrar a la presó. Els fets van tenir lloc fa dotze anys, fet que ha permès aplicar una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes. Segons la sentència, que és ferma, els processats hauran de pagar una multa de 540 euros.