San Sebastian Gastronomika, el congrés culinari celebrat aquesta setmana a la ciutat basca, ha reivindicat la vigència de la gastronomia francesa, a la qual els germans Roca han retut homenatge. Hi han explicat com els «va impactar» la seva primera visita a un tres estrelles francès a finals dels anys vuitanta.

Va ser al restaurant Pic (Valence), on van trobar inspiració tant en la seva cuina com en el «concepte de gran casa»; anys després, el cuiner català va fer una estada al Georges Blanc, on el va marcar l’organització de la cuina i va esbossar la seva avui estesa màquina de cocció al buit amb temperatura controlada.

Blanc, que tenia diversos negocis a Vonnas, també els va influir per construir l’«ecosistema de negocis Roca»: El Celler de Ca Roca, Mas Marroch, Normal, Casa Cacao (hotel, obrador de xocolata i botiga) i les gelateries Rocambolesc, a les quals en breu d’unirà una confiteria amb el mateix nom.

Els llibres de Michel Gérard i Frédy Girardet, el treball dels germans Pierre i Jean Troisgros, la «precisió en la cuina» de Joël Robuchon, la «creativitat desbordant» de Pierre Gagnaire, tècniques de Michel Trama... Tot això han estat fonts d’inspiració que encara mantenen el seu pòsit en la cuina de Joan Roca: «Ells ens van inspirar i ens van professionalitzar». va afirmar.

El seu germà Jordi Roca, reboster del Celler, admira la filosofia de Michel Bras, i Josep, el sommelier i cap de sala, a Alain Sendrens per crear plats a partir de vins.

Joan Roca, que va anunciar que la setmana vinent presentaran el llibre «Les delicioses aventures dels germans Roca» per a endinsar als nens en la ciència a través de la cuina, va presentar a Gastronomika plats d’inspiració gal·la com el brioix de pularda o la seva versió del llenguado a la meunière.