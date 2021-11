El projecte cultural del Foment de Girona ha anunciat que preveu obrir una fonda al carrer Mercaders a la primavera del 2022. Aquest espai tindrà lloc per a 120 persones repartides en quatre sales i un escenari per a fer-hi activitats i concerts. El director general del projecte, Candi Granés, ha detallat que la proposta gastronòmica es basarà en cuina catalana tradicional i "mantindrà la premissa de treballar amb productes etiquetats en català i proveïdors de la terra". Aquest serà el segon espai de restauració després que al juny d'aquest 2021 ja obrís la taverna que hi ha a la plaça Mercaders, al costat de l'escola del Foment.

El projecte gastronòmic de la fonda preveu introduir els clients en una "cuina calmada" que els permeti tastar receptes "de tota la vida" en diversos formats. Per a Granés, la fonda ha de ser un espai on la gent "gaudeixi dels plats" i també aprofiti per "formar-se i aprendre conceptes i tradicions dels Països Catalans".

Al llarg del 2022, el Foment també preveu obrir el quart espai del projecte: el centre. En aquest edifici (també ubicat a la plaça Mercaders) es preveu programar-hi debats i xerrades, entre altres actes vinculats a la cultura popular catalana. L'objectiu és que part de la programació del centre doni continuïtat als cursos que s'imparteixen a l'escola.