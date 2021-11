Un total de 6.275 alumnes no universitaris cursen estudis a la ciutat de Girona tot i no residir a la capital de la província. suposen més d’una quarta part del total dels alumnes d’escoles i institut de la ciutat. Altres grans municipis que acullen un elevat percentatge de’studiants no residents són Ripoll (29,4%), Celrà (28,8%), i Banyoles (27,1%).

El 75,1% dels alumnes que el curs 2020-2021 estudiaven batxillerat a Catalunya ho feien al municipi on residien. En canvi, entre els de cicles formatius només eren el 42,2% els que estudiaven al lloc de residència. Un 30,1% ho feien a la resta de la comarca i el 27,2% a la resta de Catalunya. Pel que fa al batxillerat, el 16,9% estudiava a la comarca i el 8% a la resta de Catalunya. Els alumnes que estudien fora de la seva comarca representen més de la meitat del total en 16 comarques en el cas dels cicles formatius. Els majors percentatges es localitzen al Moianès (95,7%), les Garrigues (82,1%) i l’Alta Ribagorça (77,8%), mentre que els menors percentatges es localitzen al Barcelonès (4,3%), el Segrià (7,7%) i el Bages (14,1%).

En canvi, a cap comarca el percentatge d’alumnes que estudien batxillerat fora de la comarca és superior al 50%. Els majors percentatges es localitzen a la Conca de Barberà (41,5%), al Moianès (38,5%) i a les Garrigues (35,9%). Els menors percentatges es localitzen a l’Alta Ribagorça (0%), el Segrià (0,9%) i el Gironès (1,5%).

En les etapes d’ensenyaments obligatoris els alumnes estudien molt majoritàriament en un centre educatiu ubicat al mateix municipi de residència. Dels 805.665 alumnes que cursen ensenyaments obligatoris (primària i ESO), el 87,8% estudien al municipi on resideixen i només un 12,2% ho fan fora del municipi. En el cas de la primària, el 90,5% estudia al mateix municipi i en els de l’ESO el 84,1%.

Pel que fa al segon cicle d’infantil, la xifra d’alumnes que residia a Catalunya era de 206.030. La gran majoria d’aquests acudien a centres del mateix municipi (91,5%). Aquest és el major percentatge d’alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi entre els diferents nivells d’estudis.

En relació amb la grandària del municipi, s’observa que com més població té un municipi, més percentatge d’alumnes estudien al municipi on resideixen. Així, entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi supera de mitjana el 90%. A mesura que la grandària del municipi va disminuint, aquest percentatge es va reduint. Aquesta disminució és més notòria a partir dels municipis de menys de 5.000 habitants: passa del 74,8% en els municipis de 5.001 a 10.000 habitants al 56,4% en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants). En els municipis de menys de 500 habitants, la mitjana d’alumnes que estudien al mateix municipi on resideixen és inferior al 25%.

D’entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, Lleida i Barcelona són els que retenen un major percentatge d’alumnes residents (un 96,6%) seguits de la Seu d’Urgell (95,3%) i Tortosa (95,0%). A l’altre extrem, hi ha Santa Cristina d’Aro (39,0%) i Sant Antoni de Vilamajor (26,4%).